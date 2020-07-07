2020-07-07T11:46:11+03:00
Общество

Стало известно, сколько омичей опять заразились коронавирусом

Один пациент скончался
Станислав МУХИН
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Количество вызовов скорой увеличилось.Количество вызовов скорой увеличилось.Фото: Александр ГЛУЗ
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Очередная сводка оперативного штаба не сулит Омской области ничего хорошего. Мы хоть и вышли на плато, но цифры по-прежнему остаются высокими. Не стали исключением и последние сутки. За последние день коронавирус подтвердился еще у 82 человек. Всего с начала пандемии опасная инфекция обнаружена уже у 4 202 человек.

За сутки выздоровел 61 пациент. Но есть и летальные исходы. Умер один из омичей. Таким образом, с начала пандемии коронавирус унес жизни уже 38 человек.

География выявленных случаев случаев COVID-19 за сутки выглядит так:

- Омск – 63 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, Москаленский район – 7, Омский район – 3, Марьяновский район – 2, по одному новому случаю заражения в Большереченском, Русско-Полянском, Тарском, Муромцевском, Крутинском, Калачинском и Кормиловском районах, - рассказали в омском минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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