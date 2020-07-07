2020-07-07T11:34:17+03:00
Происшествия

Овчарка Ирвин помогла найти похищенного омича

Выяснилось, что хулиганы также до полусмерти избили его приятеля
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Драматически закончилась прогулка по ночному городу для 36-летнего омича. Они выпивали с 24-летним приятелем. когда встретили другую пьяную компанию. Завязалась перепалка, незнакомцы ударили старшего из прохожих ножом в спину, потом разбили ему голову. А младшего и вовсе увезли в неизвестном направлении.

Найти хулиганов помогла служебная собака по кличке Ирвин. Немецкая овчарка взяла след и привела своего хозяина, старшего сержанта полиции Анатолия Фокина, к двери квартиры, где скрывались подозреваемые.

– В помещении, при силовой поддержке экипажа Росгвардии, были задержаны и доставлены в отдел полиции трое подозреваемых – 22-х, 23-х и 24-летние жители Центрального округа, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Также в квартире находился потерпевший. Как оказался там, мужчина не помнил. В настоящий момент проводятся дальнейшие следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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