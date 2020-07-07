Омский полицейский спас из горящего дома двоих детей

7 Июль 2020 2020-07-07T11:01:53+03:00

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Случившееся на улице 4-й Ремесленной ЧП обошлось без серьезных потерь благодаря неравнодушию капитана полиции Константина Штейнбаха. Мужчина, патрулировавший на авто соседнюю улицу, заметил клубы черного дыма, поднимавшиеся над одним из домов в частном секторе.

Когда он добрался на место, в нему подбежал сосед людей, у которых случилась беда. Он рассказал, что внутри могут находиться дети. Когда открыли запертые ворота во двор, оттуда действительно выбежали двое испуганных ребятишек. Вскоре на место пришла их мать. Штейнбах тем временем через дежурную часть вызвал на место пожарных, а сам кинулся перекрывать газ и отключать электрические щитки. Его напарник в это время отгонял в безопасное место стоявшую в гараже машину.

– Полицейский дождался прибытия пожарных и ограничил движение транспортных средств, – рассказали об отзывчивом коллеге в областном УМВД. – Благодаря оперативным действиям сотрудника ГИБДД удалось избежать серьезных последствий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/789116" frameborder="0"></iframe> Пожар на 4-й Ремесленной.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU