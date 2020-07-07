Стало известно, когда в Омске спадет жара

7 Июль 2020 2020-07-07T10:34:03+03:00

В ближайшие дни будет еще очень жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Омске установилась очень жаркая погода в ближайшие несколько дней днем воздух на улице будет раскаляться до +30 градусов. Полегче дышать омичам станет только в концу недели с приходом дождей с грозами.

По данным Gismeteo:

Среда, 8 июля: +15...+27 градусов, ясно;

Четверг, 9 июля: +19...+30 градусов, ясно;

Пятница, 10 июля: +20...+26, гроза;

Суббота, 11 июля: +16...+27, гроза;

Воскресенье, 12 июля: +19...+27, гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU