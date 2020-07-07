2020-07-07T10:34:03+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске спадет жара

Прохладу должны принести прогнозируемые дожди
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В ближайшие дни будет еще очень жарко.В ближайшие дни будет еще очень жарко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Омске установилась очень жаркая погода в ближайшие несколько дней днем воздух на улице будет раскаляться до +30 градусов. Полегче дышать омичам станет только в концу недели с приходом дождей с грозами.

По данным Gismeteo:

Среда, 8 июля: +15...+27 градусов, ясно;

Четверг, 9 июля: +19...+30 градусов, ясно;

Пятница, 10 июля: +20...+26, гроза;

Суббота, 11 июля: +16...+27, гроза;

Воскресенье, 12 июля: +19...+27, гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске появятся два пляжа, где будет очищаться вода
Бюджет Омской области секвестировать из-за коронавируса не будут
Многодетному отцу из Омской области грозит до 20 лет тюрьмы за изнасилование дочерей
Стало известно, сколько омичей опять заразились коронавирусом
Овчарка Ирвин помогла найти похищенного омича
Омский полицейский спас из горящего дома двоих детей
Стало известно, когда в Омске спадет жара
Потребность в легитимизации медиации
ПАСФ ООО Днепр на страже экологической обстановки
Стало известно, когда в Омске откроются кинотеатры, бани и сауны
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Куда пойти учиться в Омске?
Домашний адрес - природная здравница
Высшее образование залог успешной карьеры
Мезенцев День на ТНТ4
Депутаты обсудили будущее здания кинотеатра «Сатурн» в Омске
Депутаты горсовета взяли на контроль распоряжение муниципальными помещениями, переданными в безвозмездное пользование