Стало известно, когда в Омске спадет жара
Прохладу должны принести прогнозируемые дожди
В ближайшие дни будет еще очень жарко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске установилась очень жаркая погода в ближайшие несколько дней днем воздух на улице будет раскаляться до +30 градусов. Полегче дышать омичам станет только в концу недели с приходом дождей с грозами.
По данным Gismeteo:
Среда, 8 июля: +15...+27 градусов, ясно;
Четверг, 9 июля: +19...+30 градусов, ясно;
Пятница, 10 июля: +20...+26, гроза;
Суббота, 11 июля: +16...+27, гроза;
Воскресенье, 12 июля: +19...+27, гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU