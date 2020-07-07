2020-07-07T10:15:34+03:00
Общество

Стало известно, когда в Омске откроются кинотеатры, бани и сауны

Также решается вопрос об открытии детских игровых комнат
Анна МИКУЛА
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Решение будут принимать во второй половине июля.Решение будут принимать во второй половине июля.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Вице-губернатор Дмитрий Ушаков рассказал, когда в Омске начнется третий и, вероятно, последний этап отмены режима самоизоляции, введенного в конце марта. В частности, горожан интересовало, когда откроют бани, сауны, а также кинотеатры и детские игровые комнаты.

Это точно произойдет не ранее 20 июля. После этой даты все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

– Что касается кинотеатров. С 15 июля допускается возможность их открытия, – отметил Ушаков в прямом эфире ГТРК «Иртыш». – С высокой долей вероятности будем поднимать на штабе ближе к 21 июля. Но у кинотеатров могут возникнуть сложности. По рекомендациям Роспотребнадзора будет применяться широкая рассадка зрителей. Наполняемость зала будет небольшой. Второе – что будут транслировать? Западный прокат все сместил на сентябрь. Российский я не припомню, что громкие премьеры планировались. Будут проблемы с контентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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