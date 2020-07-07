Стало известно, когда в Омске могут открыть бассейны, сауны, музеи и театры

7 Июль 2020 2020-07-07T07:02:48+03:00

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В Омске никак не могут перейти к третьему этапу снятия ограничений. Причина в непростой эпидемиологической ситуации. Ежедневно коронавирусом заражаются 80-90 человек. И эта тенденция сохраняется уже вторую неделю. Тем временем, появилась некоторая ясность с открытием бассейнов, музеев и театров. В ближайшие две недели они точно не начнут работать. Об этом сообщил в эфире ГТРК "Иртыш" вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.

-Бассейны и сауны открываться пока не могут. До 21 числа мы продлили режим повышенной готовности. Думаю, ближе к 21 июля будет штаб, на этом штабе мы и будем рассматривать этот вопрос, - сказал он.

Ранее, с 6 июля в Омске разрешили работу фитнес-центров.

ИСТОЧНИК KP.RU