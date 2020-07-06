Стало известно, как омичам проголосовать за пространства, которые приведут в порядок в 2022 году

6 Июль 2020 2020-07-06T14:43:29+03:00

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В Омске продолжается благоустройство общественных пространств, начавшееся в прошлом году. В этот раз по традиции горожанам самим предлагают выбрать территории, которые город будет приводить в порядок уже в 2022 году.

Вот список «претендентов»:

Микрорайон «Прибрежный» (в границах улицы Крупской – улицы Лукашевича – улицы Шаронова – улицы Перелета в Кировском округе).

Улица Мельничная (вдоль улицы Мельничной от улицы Талалихина до Русско-Полянского тракта в Кировском округе).

Сквер по улице Торговой и площадь С. М. Кирова (в границах улицы Бетховена – улицы Мельничной – улицы О. Кошевого – улицы Чухновского в Кировском округе).

Бульвар Ф. Крылова и площадь Серова (Ленинский округ).

Улица Моторная – проспект Сибирский (Ленинский округ).

Сквер Ветеранов (ул. Гуртьева в Ленинском округе).

Сквер по улице 6-я Шинная (Октябрьский округ).

Сквер им. Панфилова (в границах улицы Панфилова – улицы Бульварной в Октябрьском округе).

Сквер «На Рабочих» (по улице 15-я Рабочая от улицы Харьковской до улицы Кирова в Октябрьском округе).

Площадь Лицкевича.

Городской сквер «Старозагородная роща».

Сквер Дружбы народов.

Сквер по улице Булатова (в границах улицы Герцена – улицы Булатова в Центральном округе).

Соборная площадь.

Городской сад (в границах улицы Броз Тито – проспекта К. Маркса – улицы Чкалова – улицы Ленина в Центральном округе).

Выбрать можно только какую-то одну территорию из приведенных выше. Свой голос можно отдать до 17 июля в зданиях окружных администраций (их адреса можно найти здесь), на территориальных счетных участков. С собой необходимо иметь удостоверение личности. Можно проголосовать и онлайн на официальном портале мэрии – здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU