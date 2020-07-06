Омские улицы снова продезинфицировали от коронавируса хлоркой

6 Июль 2020 2020-07-06T14:22:37+03:00

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В Омске продолжают бороться в распространением коронавируса. Коммунальщики снова обрабатывают основные и самые многолюдные улицы города.

Работы выполнены по улицам Торговой, Суворова, Иртышской Набережной, Лобкова, Труда, Серова, Крылова, Рождественского, поселок Биофабрика, Тютчева, Пирогова, 10 лет Октября, 21-й Амурской, Краснознаменной, 60 лет Победы, Волочаевской, 33-й Северной, Жукова, Лермонтова, 4-й Заречной, Челюскинцев, Арктической, Куйбышева, проспекту Маркса, а также на путепроводе по лице 4-й Кировской и на круговой развязке Ленинградского моста, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Также сообщается, что начала сезона в городе обработано более 66,4 млн кв. м автодорог; 877 тысяч кв. м территорий парков, бульваров и скверов; 981 тысяча кв. м тротуаров и пешеходных зон; 3737 раз обрабатывались остановки. Такие работы продолжаются во всех округах Омска.

ИСТОЧНИК KP.RU