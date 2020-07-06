Почти 14% омичей живут за чертой бедности

6 Июль 2020 2020-07-06T14:09:18+03:00

Наш регион за год опустился на 9 строчек в рейтинге по доходам населения

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Аналитики РИА «Новости» составили очередной рейтинг региона по уровню доходов местных жителей. При составлении списка эксперты рассматривали соотношение медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора продуктов и услуг.

Лучше всего дела обстоят в жителей Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, а также у москвичей - их регионы входят в ТОП-3 по уровню доходов. Беднее всех оказались Тыва, республика Алтай и Калмыкия.

Омская область за год опустился в рейтинге на 9 пунктов и оказался на 43 месте. По подсчетам экспертов, за чертой бедности находятся 13,9% местных жителей. При этом 1,9% населения – это крайне бедные люди, у которых нет денег даже на жизненно важные вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU