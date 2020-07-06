Почти 14% омичей живут за чертой бедности
Аналитики РИА «Новости» составили очередной рейтинг региона по уровню доходов местных жителей. При составлении списка эксперты рассматривали соотношение медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора продуктов и услуг.
Лучше всего дела обстоят в жителей Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, а также у москвичей - их регионы входят в ТОП-3 по уровню доходов. Беднее всех оказались Тыва, республика Алтай и Калмыкия.
Омская область за год опустился в рейтинге на 9 пунктов и оказался на 43 месте. По подсчетам экспертов, за чертой бедности находятся 13,9% местных жителей. При этом 1,9% населения – это крайне бедные люди, у которых нет денег даже на жизненно важные вещи.
ИСТОЧНИК KP.RU