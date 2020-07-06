2020-07-06T13:41:23+03:00
Общество

В Омской области из-за коронавируса закрыли два села

Заразу туда мог завезти омич, приехавший к родственникам на похороны
Анна МИКУЛА
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В Омской области из-за коронавируса закрыли два села.В Омской области из-за коронавируса закрыли два села.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В соцсетях появилось распоряжение, подписанное главой Русско-Полянского района. Согласно документу от 4 июля, на 14-дневный карантин из-за коронавируса закрываются два местных села – Новосанжаровка и Хлебодаровка. Там в общей сложности живут около 1,5 тысячи человек. Въезд в эти населенные пункты возможен только по прописке. Выезд запрещен для всех, кроме выпускников школ.

По информации «Города55», заразу в район завез омич, приехавший туда на похороны родственника. На данный момент два местных жителя заражены, трое уже выздоровели, еще один человек скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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