На мосту в Омске столкнулись автобус и самосвал

6 Июль 2020 2020-07-06T13:22:04+03:00

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 6 июня, на Московке. На мосту по улице Кирова столкнулись пассажирский автобус и самосвал – первый влетел в бок второму.

Были ли в салоне разбитого «пазика» пассажиры и есть ли пострадавшие во время аварии, пока не сообщается. Однако транспортные средства перегородили большую часть дороги, в этом месте начала собираться пробка. Водителям, вероятно, стоит продумать пути объезда этого участка.

– Когда уже там придумают нормальную развязку, – интересуется один из подписчиков паблика «Инцидент Омск», где разместили фото ДТП. – Из-за выезжающих из-под моста постоянно аварии и пробки. То, что там уже устарело, нужно менять – чем быстрее, тем лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU