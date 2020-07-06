2020-07-06T13:06:50+03:00
Общество

В Омске пытались контрабандой ввезти почти 30 кг насвая, спрятанного в персиках и грушах

Груз конфисковали
Анна МИКУЛА
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В Омск пытались ввезти из Узбекистана почти 30 кг насвая.В Омск пытались ввезти из Узбекистана почти 30 кг насвая.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Омские таможенники задержали на границе с Казахстаном грузовик, ехавший из Узбекистана. Среди перевозившихся там абрикосов, персиков, нектаринов и груш нашли свертки с грязно-зеленой смесью. После экспертизы выяснилось, что это насвай, который контрабандой пытались провезти в наш город – в общей сложности 28,77 кг.

– По данному факту было возбуждено административное дело по статье за недекларирование товаров. За это предусмотрены конфискация груза и штраф, – сообщает пресс-служба Омской таможни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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