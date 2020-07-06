Строительство еще двух новых мостов посчитали нецелесообразным для омского Генплана

6 Июль 2020 2020-07-06T12:49:54+03:00

Мосты в Омске будут строить, но не в тех местах, где предложил активист. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такое предложение внесли во время общественных обсуждений этого документа

Изменить размер текста: A A

Этим летом горожане решают, как будет развиваться Омск вплоть до 2040 года. Внесением поправок в существующий Генплан города занимается проектное бюро «Град». Что получилось, уже обсуждали на горсовете. Окончательно документ утвердят осенью.

А пока местные жители участвуют в общественных обсуждениях. Например, один из горожан предложить построить еще два дополнительных моста через Иртыш.

Первый должен стать дублером метромоста и связать улицу Доковскую в Нефтяниках с улицей Лисицкого в поселке Солнечном. По нему, по мысли автора, должны были бы ходить трамваи и грузовики.

Второй мост – в створе улицы Федора Крылова и проложить путь до пересечения с улицей Суворова к остановке «Завод гражданской авиации» – предложили сделать трамвайно-пешеходным.

Однако эксперты пришли к выводу, что строительство этих объектов нецелесообразно. Тем не менее в Генплан включены другие мосты, которые будут строить в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU