На севере Омской области археологи раскопали фундамент старинного храма

6 Июль 2020 2020-07-06T10:51:30+03:00

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Остатки старинного архитектурного сооружения обнаружили во время раскопок в Таре. Сотрудники института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН во главе с Сергеем Татауровым заново открыли миру притвор, алтарную часть и выписанные фронтоны. Сверившись с архивами, они пришли к выводу, что это Тихвинский храм, разрушенный около 70 лет назад.

– Храм небольшой: чуть больше 8 метров в ширину и около 18 метров в длину. Эта церковь была построена купцами на кладбище, которое было организовано после реформ российских городов Екатериной второй примерно в первой половине 70-х годов 17 века, – цитирует NGS55.ru омский археолог Сергей Татауров.

ИСТОЧНИК KP.RU