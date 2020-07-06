2020-07-06T09:22:55+03:00
Происшествия

Житель Омской области помог соседу ставить забор, а тот проломил ему голову

Конфликт разгорелся на почве ревности
Анна МИКУЛА
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Нападавшего уже задержали.Нападавшего уже задержали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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44-летний житель Усть-Ишимского района пришел помогать соседу поставить забор. Закончив работу, мужчины решили отметить это спиртным. Во время застолья что-то пошло не так, хозяин дома вспомнил старые обиды и решил расправиться с помощником-соперником.

В результате одного увезли в реанимацию с проломленной головой, второго – в полицию на допрос.

– Поздним вечером на почве ревности разгорелся конфликт, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В медучреждении потерпевшему 44-летнему сельчанину поставлен диагноз: отрытая черепно-мозговая травма, оскольчатый перелом височной кости. Ранее нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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