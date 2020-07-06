2020-07-06T08:40:58+03:00
Общество

На видео попало, как омские водители остановились, чтобы пропустить утку с утятами

Пернатые решили пересечь метромост [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видео (YouTube)Фото: скриншот видео (YouTube)
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В Омске снова обнаружили пернатое семейство. Утка пыталась перевести своих четверых утят через метромост.

Птицы отчаянно шли прямо под колеса несущихся автомобилей. Хоть остановка на мосту и запрещена, водителям пришлось притормаживать и объезжать безрассудных птиц.

Происходящее сняли на видео и выложили в соцсети. На записи видно, что утки успели дойти уже до середины дороги. Удалось ли им добраться, куда они планировали, не сообщается.

Утка с утятами по метромосту ДТП 05/07/2020 Омск.Утка с утятами вышла на оживленную автостраду на метромосту города Омск, образовалось скопление ДТП. произошло все 05 июля 2020 г.Омск, Метромост

ИСТОЧНИК KP.RU

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