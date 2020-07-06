Омичей умилила белка, которая свила гнездо для своих малышей прямо в здании
Совсем близкое соседство людей их, судя по всему, не смущает
Фото: "Подслушано в Омске"Фото: vk.com
Изменить размер текста:
В соцсетях появилось умилительное фото парочки бельчат, которые мирно спят в своем гнезде. Все было бы вполне обычно, если бы не место, которое симпатичные грызуны выбрали для жилья.
По утверждению автора снимка, белка-мать решила устроить ясли доля своих малышей прямо между рамами в окне омского Дома творчества. Судя по безмятежности бельчат, близкое соседство с человеком их совсем не смущает.
ИСТОЧНИК KP.RU