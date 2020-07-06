2020-07-06T08:10:25+03:00
Дом. Семья

Омичей умилила белка, которая свила гнездо для своих малышей прямо в здании

Совсем близкое соседство людей их, судя по всему, не смущает
Анна МИКУЛА
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Фото: "Подслушано в Омске"Фото: "Подслушано в Омске"Фото: vk.com
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В соцсетях появилось умилительное фото парочки бельчат, которые мирно спят в своем гнезде. Все было бы вполне обычно, если бы не место, которое симпатичные грызуны выбрали для жилья.

По утверждению автора снимка, белка-мать решила устроить ясли доля своих малышей прямо между рамами в окне омского Дома творчества. Судя по безмятежности бельчат, близкое соседство с человеком их совсем не смущает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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