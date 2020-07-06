2020-07-06T07:43:58+03:00
Происшествия

Омичей напугал неадекватный мужчина, ходивший по городу с пистолетом

Он пытался стрелять в воздух [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видео ("ЧП Омск")Фото: скриншот видео ("ЧП Омск")Фото: vk.com
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Люди, проходившие по центру Омска, заметили довольно пугающую картину. По улицам ходил мужчина, размахивавший пистолетом. Он пытался выстрелить, но был настолько пьян, что ему это не удавалось.

Очевидцы сняли происходящее на видео и выложили в социальные сети. Автор записи попыталась привести дебошира в чувства, сказав, что по соседству гуляют дети. Но владелец оружия только промычал что-то нечленораздельное в ответ.

Комментаторы посоветовали передать ролик в полицию, чтобы там разобрались в происшедшем.

Пьяный омич с пистолетом.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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