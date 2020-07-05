Названо число омичей, у которых за сутки нашли коронавирус
Появилась свежая сводка о числе заболевших коронавирусом в Омской области за последние сутки. Ее опубликовал региональный оперштаб. Общее количество пациентов с начала пандемии перевалило уже за 4 тысячи. За сутки диагноз подтвердился у 86 человек. Есть и один летальный исход - от коронавируса умер один пациент. Всего жертвами COVID-19 стали уже 35 омичей.
В омском минздраве рассказали и о географии выявленных случаев.
- Омск - 65 человек, Омский район - 6, Большеуковский, Русско-Полянский, Азовский, Марьяновский - по 2 новых пациента, в Москаленском, Кормиловском, Нововаршавском, Шербакульском, Калачинском, Одесском и Любинском - по 1, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU