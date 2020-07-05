2020-07-05T09:03:52+03:00
Общество

Омский боец Шлеменко выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову из-за смерти отца

Шторм записал видео в своем Instagram
Станислав МУХИН
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Шторм отметил: не стало не только отца именитого бойца, ушел из жизни и великий тренер.Шторм отметил: не стало не только отца именитого бойца, ушел из жизни и великий тренер.Фото: ВКонтакте
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Александр Шлеменко высказался о смерти отца Хабиба Нурмагомедова. Амдулманап Нурмагомедов скончался от коронавируса на 58-м году жизни. Омский боец высказал слова соболезнований Хабибу. Шторм отметил: не стало не только отца именитого бойца, ушел из жизни и великий тренер.

- Это невосполнимая утрата для всего нашего многонационального народа, для всего российского и мирового спорта. Хабиб, держись, - сказал на видео, выложенном в своем Instagram омский спортсмен Александр Шлеменко. - Если от нас что-то потребуется, то мы всегда готовы поддержать Это тяжелая ситуация, так что сил тебе и терпения. Соболезнования от меня и всех наших парней.

Добавим, что из-за сложной ситуации с коронавирусом семья Абдулманапа попросила никого не приезжать на похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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