Омский боец Шлеменко выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову из-за смерти отца

5 Июль 2020 2020-07-05T09:03:52+03:00

Шторм отметил: не стало не только отца именитого бойца, ушел из жизни и великий тренер. Фото: ВКонтакте

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Александр Шлеменко высказался о смерти отца Хабиба Нурмагомедова. Амдулманап Нурмагомедов скончался от коронавируса на 58-м году жизни. Омский боец высказал слова соболезнований Хабибу. Шторм отметил: не стало не только отца именитого бойца, ушел из жизни и великий тренер.

- Это невосполнимая утрата для всего нашего многонационального народа, для всего российского и мирового спорта. Хабиб, держись, - сказал на видео, выложенном в своем Instagram омский спортсмен Александр Шлеменко. - Если от нас что-то потребуется, то мы всегда готовы поддержать Это тяжелая ситуация, так что сил тебе и терпения. Соболезнования от меня и всех наших парней.

Добавим, что из-за сложной ситуации с коронавирусом семья Абдулманапа попросила никого не приезжать на похороны.

ИСТОЧНИК KP.RU