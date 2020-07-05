В Омске двое полицейских спасли пенсионерку, которой по дороге на дачу стало плохо

5 Июль 2020 2020-07-05T06:38:58+03:00

Экипаж ДПС с инспекторами Владимером Жуком и Николаем Литвиновым включили проблесковые маячки и помогли сопроводить иномарку с пенсионеркой в больницу. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Несколько страшных минут пришлось пережить 44-летней омичке. И если бы не экипаж ГИБДД, то все могло закончиться плачевно. Женщина вместе с мамой поехала на дачу. По дороге пожилой женщине резко стало плохо. Все случилось уже за городом. Омичка решила экстренно вернуться и ехать в больницу. Ее маме становилось хуже с каждой минутой.

- Вернувшись в автомобиль, омичка поняла, что состояние мамы критическое. Заехав в город, женщина увидела инспекторов ДПС. Понимая, что самостоятельно может не успеть в медицинское учреждение, омичка обратилась к автоинспекторам за помощью, – рассказали в пресс-службе УМВД.

Экипаж ДПС с инспекторами Владимером Жуком и Николаем Литвиновым включили проблесковые маячки и помогли сопроводить иномарку с пенсионеркой в больницу. Женщине была вовремя оказана медицинская помощь. Позже омичка позвонила на телефон доверия полиции и поблагодарила инспекторов за их работу. Теперь их, скорее всего, поощрят на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU