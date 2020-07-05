2020-07-05T06:19:24+03:00
Происшествия

Появилось видео момента ДТП в Омске с иномаркой, протаранившей палатку с фруктами

В аварии пострадали шестеро
Станислав МУХИН
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Появилось видео серьезной аварии на улице 24-я Северная. Его выложили в ГИБДД. Напомним, "Мерседес" въехал в палатку с овощами, работавшую у обочины. На появившемся ролике с регистратора "Мерседеса" видно, что его водитель ехал по главной дороге. Вдруг на нее выехал внедорожник. Шофер "Мерседеса" попытался уйти от столкновения, но задел джип. В итоге машина зацепила внедорожник и улетела на тротуар встречной полосы. Там "Мерседес" снес овощную палатку.

Добавим, что в этой аварии пострадали шесть человек. Всем им потребовалась медицинская помощь.

Момент ДТП на ул. 24 Северная с овощным киоском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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