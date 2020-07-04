Появилось фото с места ДТП в Омске, где «Мерседес» протаранил палатку с фруктами

4 Июль 2020 2020-07-04T08:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла в Омске сегодня утром. На улице 24-я Северная столкнулись две машины: «Мерседес» с 23-летним водителем за рулем и «Нисан Патрол». Внедорожник выезжал с второстепенной улицы Челюскинцев и не уступил дорогу. В итоге водитель «Мерседеса» начал уходить от столкновения и вылетел на пешеходный тротуар. Там у дороги стояла палатка с овощами и фруктами. В итоге машина влетела в нее. Пострадали

- Уходя от столкновения, водитель автомобиля «Мерседес» в районе остановки общественного транспорта «улица 16-я Амурская» не справился с управлением и допустил наезд на торговый павильон. В результате происшествия 6 гражданам потребовалась медицинская помощь. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - рассказали подробности в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU