На заседании оперштаба отказались открывать кинотеатры, музеи и бассейны в Омске

4 Июль 2020 2020-07-04T07:40:47+03:00

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Не стали снимать действующие ограничение из-за коронавируса омские власти. Эпидемиологическую обстановку в регионе власти оценили как непростую. Поэтому предложения об открытии музеев, кинотеатров, зоопарков и бассейнов решили не рассматривать. Действующие ограничение в Омской области продлятся до 21 июля. До этой даты будет сохранен режим повышенной готовности. Масочный режим сохраняется до 30 июля.

- Предложение об открытии музеев, кинотеатров, зоопарков штаб не поддержал, не рассматривал эти вопросы. Сейчас ситуация остается достаточно сложной. И необходимо в первую очередь сконцентрироваться на контроле за организациями, послабления для которых были приняты ранее. Сегодня необходимо в первую очередь сконцентрироваться на контроле соблюдения масочного режима и не спешить, – сказал омский вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU