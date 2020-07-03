2020-07-03T13:06:42+03:00
Общество

Стало известно, какая погода будет в Омске на выходных

И когда в Омск вернутся дожди
Станислав МУХИН
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На выходных будет жара.На выходных будет жара.Фото: ВКонтакте
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Стало известно, какая погода ждет жителей Омска на выходных. Будет в меру тепло и комфортно. И главное - без дождей.

В субботу 4 июля воздух прогреется до +23. При этом будет временами облачная погода и с порывами ветра. В воскресенье ожидается +23...+24. На небе будет так же облачно. Зато все выходные будет сухая погода.

А вот с 6 июля в Омск вернутся дожди, хоть и кратковременные. Зато в регионе установится жаркая погода. Теплее всего будет в середине недели. Воздух днем прогреется до +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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