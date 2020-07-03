Задержан омич, убивший соседа во дворе дома

3 Июль 2020 2020-07-03T12:44:37+03:00

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В Омске задержан подозреваемый в убийстве 44-летнего сибиряка. Тело мужчины на улице у подъезда обнаружили жители дома по улице 4-я Кордная поздно вечером. Приехавшие на вызов сотрудники полиции заметили рядом с убитым мужчину. Тот пояснил, что соседа убили якобы подростки. Он пытался пустить следствие по ложному пути. Однако не учел, что были и другие свидетели случившегося.

Соседи-то и рассказали силовикам, что на самом деле случилось. Оказывается тот самый 33-летний омич проходил мимо подъезда, где сидел потерпевший. Между ними случилась словесная перепалка. Мужчины когда-то давно не поделили женщину. Об этом рассказали в пресс-службе омской полиции.

В итоге более молодой омич нанес несколько ударов в лицо оппоненту. От них мужчина упал и скончался на месте. Задержанный уже во всем сознался. Следственный комитет уже завел на задержанного уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU