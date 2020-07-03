Стало известно, отмену каких запретов в Омске будет обсуждать оперштаб
В 16.00 в омском правительстве состоится очередное заседание оперштаба. На нем традиционно обсуждается очередная отмена ряда ограничений, действующих в регионе. Многие омичи на фоне увеличившихся цифр по приросту заболевших коронавирусом почему-то уверены, что в этот раз власти могу принять решение не о смягчении, а ужесточении режима самоизоляции.
Сайт "Комсомольская правда в Омске" выяснил повестку предстоящего заседания. Мы узнали, что будет обсуждаться на оперштабе.
- Сегодня на штабе будут рассматриваться вопросы об анализе распространения коронавируса, о результатах проверок предприятий, о возобновлении деятельности музеев, о частичном возобновлении деятельности театров, учреждений культурно-досугового типа, - рассказали нам в омском правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU