2020-07-03T11:35:27+03:00
Общество

Стало известно, отмену каких запретов в Омске будет обсуждать оперштаб

Многие жители предполагают, что режим самоизоляции могут вернуть
Станислав МУХИН
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Фитнес-центры заработают с 6 июля.Фитнес-центры заработают с 6 июля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В 16.00 в омском правительстве состоится очередное заседание оперштаба. На нем традиционно обсуждается очередная отмена ряда ограничений, действующих в регионе. Многие омичи на фоне увеличившихся цифр по приросту заболевших коронавирусом почему-то уверены, что в этот раз власти могу принять решение не о смягчении, а ужесточении режима самоизоляции.

Сайт "Комсомольская правда в Омске" выяснил повестку предстоящего заседания. Мы узнали, что будет обсуждаться на оперштабе.

- Сегодня на штабе будут рассматриваться вопросы об анализе распространения коронавируса, о результатах проверок предприятий, о возобновлении деятельности музеев, о частичном возобновлении деятельности театров, учреждений культурно-досугового типа, - рассказали нам в омском правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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