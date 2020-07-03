2020-07-03T10:38:45+03:00
Общество

В Омске на кладбище поставят новый памятник

Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В мэрии приняли решение об установке нового памятника на могиле поэта.В мэрии приняли решение об установке нового памятника на могиле поэта.Фото: Ксения УГЛАНОВА
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В Омске начнутся работы по восстановлению памятника на могиле местного поэта, Тимофея Белозерова. Место его захоронения считается объектом культурного наследия, но с середины 90-х годов находится в запустении. На надгробии была установлена памятная табличка и барельеф из цветного металла, которые вандалы спилили. Судьба таблички так и осталась неизвестной, а могила пришла в запустение. Родственников поэта в городе не осталось, поэтому они не присматривали за ней, в правительстве тоже не брали на себя эту обязанность. Сейчас за могилой присматривает Молодежный совет омских муниципальных библиотек.

Как сообщает департамент культуры в 2019 году в рамках проекта молодежной организации "Молодежный совет" был предложен план по восстановлению и сохранению места культурного наследия. В 2020 его реализация продолжается.

- На данный момент уже заключен договор на проведение работ с подрядчиком — ООО «Интерстрой», получено разрешение от министерства культуры Омской области на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Отдел дизайна Омских муниципальных библиотек разработал макет информационного стенда, который станет частью навигационной системы на Старо-Восточном кладбище. Почитатели памяти поэта смогут без труда найти место захоронения Тимофея Белозерова, — отметила председатель Молодежного совета Омских муниципальных библиотек Алина Гермизеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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