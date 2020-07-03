2020-07-03T08:40:53+03:00
Происшествия

В Омске будут судить мужчину, задушившего пасынка

После совершения преступления он неделю прятался от полиции
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Расследование подошло к концу, дело рассмотрят в районном суде.Расследование подошло к концу, дело рассмотрят в районном суде.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Следственный комитет завершил расследование в отношении Владимира Нетеса, задушившего пасынка. Напомним, что 10 сентября 2019 года мужчина в Большереченском районе остался с 7-летним сыном своей сожительницы. Между ними вспыхнула ссора: в качестве наказания для сына своей сожительницы за отсутствие осанки при сидении за столом выбрал странный способ. Он поднял мальчика за ворот рубашки в воздух и стал трясти. Ребенок задохнулся. Тогда Владимир уложил тело мальчика на диван, соврал жене, что ребенок спит, а сам сбежал из дома. Мужчина неделю прятался от полиции в лесу.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, расследование завершено, подозреваемый признал свою вину. Дело будет направлено в районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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