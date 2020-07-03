2020-07-03T08:09:09+03:00
Общество

Появилось фото самолета «в маске», летающего из Омска в Москву

Авиакомпания возобновила полеты в столицу
Станислав МУХИН
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ФОТО: пресс-служба омского аэропортаФОТО: пресс-служба омского аэропорта
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Необычный самолет теперь летает из Омска в Москву. На его носу изображен рисунок медицинской маски. Фото необычного лайнера опубликовала пресс-служба аэропорта.

Со 2 июля авиакомпания «Победа» после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса позобновляет полеты по маршруту Москва-Омск-Москва.

- Пассажиров первого после длительной полетной «паузы» рейса доставил в Омск самолет в уникальной ливрее: на носу воздушного судна нарисована медицинская маска, а на фюзеляже располагается надпись: «Спасибо героям в белых халатах». Реализация данного проекта была инициирована сотрудниками авиакомпании и оплачена из их личных средств, - рассказали в пресс-службе омского аэропорта.

Добавим, что по данным Росавиции, омский аэропорт из-за пандемии коронавируса потерял порядка 150 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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