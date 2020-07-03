Ночью в Омске мужчину избили до смерти прямо во дворе

3 Июль 2020 2020-07-03T07:58:48+03:00

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Сегодня в соцсетях появились тревожные сообщения о том, что на ул. 4 Кордная 52а обнаружено тело мужчины. Пользователи утверждают, что мужчину забила на смерть группа неизвестных, но официальных подтверждений этому пока нет.

В пресс-службе полиции подтвердили, что вчера в 23:40 поступил вызов от местных жителей. Сообщали о трупе мужчины 44 лет во дворе жилого дома. Сейчас медики устанавливают точную причину смерти. Начато расследование по факту смерти потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU