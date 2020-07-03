2020-07-03T07:48:18+03:00
Общество

Пенсионерки из Омска лишились 700 тысяч из-за обещаний получить крупную компенсацию

Телефонным мошенникам удалось убедить пенсионерок в реальности выплат за БАДы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мошенникам удалось получить почти 700 тыс. рублей.Мошенникам удалось получить почти 700 тыс. рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию обратилась 75-летняя женщина из Советского округа. Она заявила, что стала жертвой мошенников и потеряла 290 тыс. рублей.

Пенсионерка объяснила, что накануне ей позвонил неизвестный и пообещал выплату за использование препаратов с недоказанной эффективностью. Ранее она покупала БАДы в аптеке. Следуя инструкциям женщина перевела на счет мошенников 20 тыс. рублей. После этого ей стали звонить с просьбами переводить все большие суммы, которые нужны якобы для инкассационных мероприятий. Бабушка переводила деньги, рассчитывая получить 700 тысяч наличными. Такой размер компенсации озвучили мошенники. Когда сумма очередного перевода составила 160 тыс. рублей, женщина поняла, что ее обманывают. Прекратила отвечать на звонки и пошла в полицию.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в ходе расследования выяснилось, что по той же схеме у другой пенсионерки Советского округа выманили 424 тыс. рублей. Начато расследование, полиция направила запросы в банки и сотовым оператором. Поиски мошенников продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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