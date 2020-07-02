2020-07-02T14:42:47+03:00
Общество

Пенсионерка требовала от омской школы 850 тысяч за избитого внука во время урока физкультуры

Суд уже вынес решение, но его еще можно обжаловать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В момент драки в спортзале учителя не было.В момент драки в спортзале учителя не было.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионерка из Любинского района Омской области подала иск в суд на школу, где учится ее внук. В заявлении женщина рассказала, что в конце 2019 года на уроке физкультуры между ее внуком и его одноклассником завязалась драка. Одноклассники разнимать драчунов не стали, а учителя на момент происшествия в классе не было. Он просто закрыл дверь на ключ и ушел. Внук истицы получил сложный перелом плечевой кости. За это она требовала от школы 850 тысяч рублей.

– Представитель ответчика – директор школы – полагала заявленные требования завышенными. Она пояснила, что школа является полностью бюджетным учреждением. Не оспаривала, что действительно конфликт между учениками произошел на уроке физкультуры в отсутствие учителя, который вышел из помещения спортзала. По данному факту была проведена проверка, виновные лица, в том числе и она, привлечены к дисциплинарной ответственности, – уточнили в пресс-службе суда.

Суд уже прошел и по его решению требования пенсионерки удовлетворили частично, на 150 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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