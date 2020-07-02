В Омске 70 пожарных тушили 3 горящих дома

2 Июль 2020 2020-07-02T14:28:51+03:00

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В соцсетях появилось сообщение от местных жителей о том, что на улице 4-я Ремесленная начался серьезный пожар. В комментариях омичи утверждали, что горит сразу 3 дома. Дым и пламя было видно издалека.

В пресс-службе МЧС уточнили, что работы на месте дели 15 единиц техники и 66 человек личного состава. А вот информацию о трех жилых домах не подтвердили. Жертв, к счастью, удалось избежать.

- На момент прибытия пожарных горел частный дом и надворные постройки, локализовать огонь удалось к 15:25. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU