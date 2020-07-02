В Омске 70 пожарных тушили 3 горящих дома
О пожаре сообщили очевидцы в соцсетях
Пламя и дым было видно издалека. Фото:Фото: ВКонтакте
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В соцсетях появилось сообщение от местных жителей о том, что на улице 4-я Ремесленная начался серьезный пожар. В комментариях омичи утверждали, что горит сразу 3 дома. Дым и пламя было видно издалека.
В пресс-службе МЧС уточнили, что работы на месте дели 15 единиц техники и 66 человек личного состава. А вот информацию о трех жилых домах не подтвердили. Жертв, к счастью, удалось избежать.
- На момент прибытия пожарных горел частный дом и надворные постройки, локализовать огонь удалось к 15:25. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU