На видео попало как омичку сбили на пешеходном переходе

2 Июль 2020 2020-07-02T14:25:44+03:00

На месте происшествия еще нет ни ДПС, ни скорой помощи Фото: Сергей ГАПОН

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В соцсетях появилось видео, где запечатлели момент наезда на пешехода. Видно, что женщина спешит добраться до островка безопасности, возможно время разрешающего сигнала для пешеходов уже подходило к концу. Водитель внедорожника не успел затормозить и сбил женщину у самого островка безопасности. Справедливости ради, стоит заметить, что и пешеход даже не посмотрела налево.

Мужчина сбегать с места происшествия не стал, ведь все равно попал в объектив видеорегистраторов. О состоянии женщины ничего не известно.

Женщину сбили на переходе в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU