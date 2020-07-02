На видео попало как омичку сбили на пешеходном переходе
Она перебегала по зебре перед плотным потоком машин
На месте происшествия еще нет ни ДПС, ни скорой помощиФото: Сергей ГАПОН
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В соцсетях появилось видео, где запечатлели момент наезда на пешехода. Видно, что женщина спешит добраться до островка безопасности, возможно время разрешающего сигнала для пешеходов уже подходило к концу. Водитель внедорожника не успел затормозить и сбил женщину у самого островка безопасности. Справедливости ради, стоит заметить, что и пешеход даже не посмотрела налево.
Мужчина сбегать с места происшествия не стал, ведь все равно попал в объектив видеорегистраторов. О состоянии женщины ничего не известно.
Женщину сбили на переходе в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU