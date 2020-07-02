2020-07-02T14:24:39+03:00
Общество

В Омске снова зафиксировали выбросы фенола и этилбензола

Пробы взяли после многочисленных жалоб граждан
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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За сутки властям на тошнотворный запах пожаловались 153 омичаЗа сутки властям на тошнотворный запах пожаловались 153 омичаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера жители Советского округа Омска снова жаловались на неприятный запах. За день в минприроды поступило 153 сигнала о возможных выбросах.

После массовых жалоб передвижная лаборатория выехала в район северо-западной промышленной площадки, чтобы сделать заборы проб воздуха. По их результатам зафиксировали превышения содержания в воздухе этилбензола (2,08 ПДК), фенола (2,19 ПДК) и сероводорода (1,75 ПДК).

Все данные о загрязнениях переданы в Росприроднадзор для принятия дальнейших решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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