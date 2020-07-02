Полиция опубликовала видео погони за пьяным водителем в Омске

2 Июль 2020 2020-07-02T13:29:00+03:00

Он почти ушел от погони, но врезался в бордюр [видео]

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Накануне поздней ночью в 3:30 в полицию обратились жители городка Нефтяников с сообщением о неадекватном водителе "Фольксваген Поло". В районе ост. магазин Весна патрульные заметили описанный автомобиль, который двигался странно. На требования остановиться водитель не отреагировал, а наоборот увеличил скорость движения.

Началась погоня. На дальнейшие призывы остановиться водитель иномарки не реагировал, продолжая убегать от полиции. На перекрестке ул. Нефтезаводская и ул. Губкина он не справился с управлением и налетел на железный бордюр. Машину перевернуло.

По данным пресс-службы полиции, 39-летний водитель и 31-летний пассажир госпитализированы. Установлено, что водитель был пьян. Нарушителя обвиняют в нетрезвом вождении, невыполнении требований полиции и неоднократном выезде на встречную полосу.

Ночная погоня в Омске.30 июня около 3 часов 30 минут в городке Нефтяников к автоинспекторам обратился автолюбитель и сообщил, что по проспекту Мира двигается автомобиль Фольксваген Поло , водитель которого ведет себя неадекватно. В районе дома № 69 по пр. Мира сотрудники ГИБДД заметили данный автомобиль, потребовали водителя остановить транспортное средство, однако, он не отреагировал и, увеличив скорость, продолжил движение.

ИСТОЧНИК KP.RU