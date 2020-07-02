Прокуратура нашла еще одного виновника загрязнения воздуха в Омске

2 Июль 2020 2020-07-02T12:39:05+03:00

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В Омске прокуратура подала исковое заявление в суд на АО "Омский Каучук". Ранее в ходе проверки предприятия были выявлены серьезные превышения выбросов альфаметилстерола, аммиака и ацетона. Также стало известно о несоблюдениях требований к методике расчета и контроля за вредными выбросами, ошибки в учете и инвентаризации их стационарных источников.

Росприроднадзор выдал предприятию предписание об устранении нарушений до 8 июня 2020 года. В указанный срок предписание выполнено не было.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Омской области, прокурором направлено заявление в Советский районный суд о признании деятельности по выбросу вредных веществ "Омского Каучука" незаконной. От предприятия требуют в кратчайшие сроки привести показатели выбросов к допустимым и правильно инвентаризировать их источники.

Сейчас иск находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU