Из-за аварии на теплотрассе в Омске не будут ходить трамваи

2 Июль 2020 2020-07-02T12:18:05+03:00

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Из-за устранения последствий аварии на участке теплотрассы в Омске приостановят движение трамвая №2 (Котельникова - ПО "Полет"). Трудности с движением электротранспорта случились на пересечении улиц 3-я транспортная и 6-я линия.

Как сообщает департамент транспорта проблемы с тепловыми сетями оказались серьезными, потребуется замена труб. Поэтому ограничения для движения трамваев сохранится с 20:00 завтрашнего дня до 6:00 6 июля, понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU