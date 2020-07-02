Из-за аварии на теплотрассе в Омске не будут ходить трамваи
Ограничение продлится все выходные
Ограничения продлятся все выходные. Фото:Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за устранения последствий аварии на участке теплотрассы в Омске приостановят движение трамвая №2 (Котельникова - ПО "Полет"). Трудности с движением электротранспорта случились на пересечении улиц 3-я транспортная и 6-я линия.
Как сообщает департамент транспорта проблемы с тепловыми сетями оказались серьезными, потребуется замена труб. Поэтому ограничения для движения трамваев сохранится с 20:00 завтрашнего дня до 6:00 6 июля, понедельника.
ИСТОЧНИК KP.RU