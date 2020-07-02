Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

2 Июль 2020 2020-07-02T11:23:21+03:00

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Дождливая неделя в Омске закончится жаркими выходными. По прогнозам синоптиков грозы закончатся прямо перед выходными, в пятницу обещают последнюю грозу с порывами северного ветра до 9 м/с. Ночью будет все еще прохладно от +10 до +15 градусов, а днем значительно потеплеет до +26.

По данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, в субботу, 4 июля, ожидается теплая погода. Столбик термометра поднимется до +27 градусов. Местами по области пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 5 июля, существенных изменений в погоде не ожидается. Днем будет также тепло +26, ночью от +10 до +15.

ИСТОЧНИК KP.RU