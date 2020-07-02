2020-07-02T11:22:35+03:00
Общество

Коронавирусом в Омске заразились 79 человек

Выздоровевших все еще меньше
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Прирост заболевших в Омске остается на одном уровне уже неделю. Фото:Прирост заболевших в Омске остается на одном уровне уже неделю. Фото:Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За сутки новой инфекцией заразились 79 омичей. с начала пандемии общее число заболевших - 3 780. Выписались из больниц всего 52 человека, общее количество выздоровевших, по данным регионального оперштаба, - 2 116.

Новых смертей от коронавируса в Омске и области не зафиксировали, в списке погибших по-прежнему 33 человека.

- География новых случаев заражения в области выглядит так: Омск – 59, Нововаршавский район – 4, Колосовский – 3, Русско-Полянский, Таврический, Большереченский и Омский – по 2, Шербакульский, Москаленский, Марьяновский, Исилькульский и Павлоградский районы – по 1 случаю, - сообщает региональный минздрав.

Количество исследований на COVID-19, проведенных омскими лабораториями, превысило 200 тысяч и сегодня составляет 206 658.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за аварии на теплотрассе в Омске не будут ходить трамваи
Депутаты предложили присвоить президенту ОмГУПС звание «Почетный гражданин города Омска»
Стало известно, какая погода ждет омичей на выходных
Коронавирусом в Омске заразились 79 человек
В Омске сожгли 21 килограмм элитного сыра
«Росводоканал Омск» передает фонтаны городу
Информация для абитуриентов! Как выбрать специальность?
Омичка решила купить права, но нарвалась на мошенников
Медиатор (от лат. mediator - посредник) - это главная фигура переговорного процесса.
Домашний адрес - природная здравница
Душ на даче нужен всем!
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Депутаты горсовета рассмотрели вопросы эффективности работы муниципальных предприятий Омска
Депутаты обсудили показатели Омска в рейтинге инвестиционной привлекательности
Выбирай ВУЗ с гарантированным трудоустройством
Спасатели приходят на помощь
Новые сроки поступления вуз в 2020 году