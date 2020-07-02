Коронавирусом в Омске заразились 79 человек

2 Июль 2020 2020-07-02T11:22:35+03:00

Прирост заболевших в Омске остается на одном уровне уже неделю. Фото: Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выздоровевших все еще меньше

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За сутки новой инфекцией заразились 79 омичей. с начала пандемии общее число заболевших - 3 780. Выписались из больниц всего 52 человека, общее количество выздоровевших, по данным регионального оперштаба, - 2 116.

Новых смертей от коронавируса в Омске и области не зафиксировали, в списке погибших по-прежнему 33 человека.

- География новых случаев заражения в области выглядит так: Омск – 59, Нововаршавский район – 4, Колосовский – 3, Русско-Полянский, Таврический, Большереченский и Омский – по 2, Шербакульский, Москаленский, Марьяновский, Исилькульский и Павлоградский районы – по 1 случаю, - сообщает региональный минздрав.

Количество исследований на COVID-19, проведенных омскими лабораториями, превысило 200 тысяч и сегодня составляет 206 658.

ИСТОЧНИК KP.RU