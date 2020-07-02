В Омске сожгли 21 килограмм элитного сыра

2 Июль 2020 2020-07-02T11:21:30+03:00

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В Омске из крупного магазина изъяли крупную партию импортного сыра, который попадает в категорию санкционных товаров. В магазине продавали 21 килограмм сыра из Германии, Италии, Австрии, Франции, Испании. В соответствии с действующим законодательством, продукцию изъяли из продажи и сожгли на Ветсанутильзаводе "Кормиловский".

Также в пресс-службе Россельхознадзора добавили, что с прилавков изъяли почти 52 килограмма подозрительной молочной продукции без маркировок. Определить их происхождение невозможно. После проверки продукция признана некачественной и опасной. Обстоятельства ее появления в магазине выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU