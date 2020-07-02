Омичка решила купить права, но нарвалась на мошенников

2 Июль 2020 2020-07-02T09:44:37+03:00

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В Кормиловском районе Омской области задержали мошенника. Его жертвой стала 24-летняя девушка, работница микрокредитной организации.

Они встретились случайно. Мужчина пришел взять займ, необходимый для постановки на учет автомобиля и сопутствующие расходы. Во время разговора девушка упомянула, что отучилась на права в автошколе, но если бы можно было облегчить процесс получения прав, она была бы рада. Мошенник быстро сориентировался и заявил, что сможет ей помочь.

После этого разговора, мужчина купил новую симкарту и позвонил потерпевшей, представившись другим именем. Он предложил сказочные условия и большую скидку, стоимость новых прав составила всего 16 тысяч рублей. Девушка обрадовалась и перевела деньги не раздумывая. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Как сообщают в пресс-службе полиции, ранее мужчина уже привлекался за мошенничество. Сейчас его нашли. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU