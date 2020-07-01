Омичи с 1 июля начали получать выплату 10 тысяч на детей
Те, кто ранее подавал заявку, получают ее автоматически
Фото:Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вторую единовременную выплату на детей омичи начали получать сегодня, 1 июля. Напомним, что ее размер составляет 10 тысяч рублей, а выплачивается она на детей от 3 до 16 лет.
Деньги автоматически получают те, кто подавал заявки на июньские выплаты, также по 5 тысяч начали выплачивать обратившимся за пособием семьям с детьми от 0 до 3 лет.
Ранее выплаты 10 тысяч были единоразовыми, но президент выступил с инициативой о повторной поддержке населения. Оформить заявку на получение пособий омичи могут до октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU