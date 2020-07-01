Стало известно, из каких скверов и парков омичи выберут объекты благоустройства
Омичи смогут выбрать, какие скверы, бульвары и парки реконструируют в следующем году. Голосование будет проходить с 6 по 17 июля. Выразить свою позицию можно будет на открытом голосовании в зданиях окружных администраций или на сайте мэрии Омска.
Для голосования выбраны по 3 территории во всех округах города. Ремонт будет проходить в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", сообщают на сайте мэрии Омска.
Также уже известны конкретные места, за преображение которых предлагается проголосовать:
Кировский административный округ
микрорайон «Прибрежный»: территория в границах улицы Крупской — улицы Лукашевича — улицы Шаронова — улицы Перелета, прилегающая набережная реки Иртыш;
улица Мельничная: территория вдоль улицы Мельничной от улицы Талалихина до Русско-Полянского тракта;
улица Торговая и площадь С.М. Кирова: территория в границах улицы Бетховена — улицы Мельничной — улицы О. Кошевого — улицы Чухновского.
Ленинский административный округ
бульвар Ф. Крылова и площадь Серова — территория бульвара Ф. Крылова и площадь Серова;
улица Моторная: территория вдоль улицы Моторная, проспекта Сибирский, улицы Гашека;
сквер Ветеранов: территория сквера Ветеранов по улице Гуртьева.
Октябрьский административный округ
сквер по улице 6-я Шинная: территория сквера по улице 6-я Шинная;
сквер им. Панфилова: территория сквера им. Панфилова в границах улицы Панфилова —
улицы Бульварной;
сквер На Рабочих: территория сквера На Рабочих по улице 15-я Рабочая от улицы
Харьковской до улицы Кирова.
Советский административный округ
площадь Лицкевича: территория площади Лицкевича;
городской сквер «Старозагородная роща»: территория городского сквера «Старозагородная роща»;
сквер Дружбы Народов: территория сквера Дружбы Народов.
Центральный административный округ
Сквер по улице Булатова: территория сквера в границах улицы Герцена — улицы Булатова;
Соборная площадь: территория Соборной площади;
Городской сад: территория городского сада в границах улицы Броз Тито — проспекта К. Маркса — улицы Короленко — улицы Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU