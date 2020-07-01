Стало известно, из каких скверов и парков омичи выберут объекты благоустройства

1 Июль 2020 2020-07-01T10:05:48+03:00

Один из объектов для реконструкции ул. Федора Крылова. Фото: Веселовская Анна

В них работы пройдут уже в 2021 году

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Омичи смогут выбрать, какие скверы, бульвары и парки реконструируют в следующем году. Голосование будет проходить с 6 по 17 июля. Выразить свою позицию можно будет на открытом голосовании в зданиях окружных администраций или на сайте мэрии Омска.

Для голосования выбраны по 3 территории во всех округах города. Ремонт будет проходить в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", сообщают на сайте мэрии Омска.

Также уже известны конкретные места, за преображение которых предлагается проголосовать:

Кировский административный округ

микрорайон «Прибрежный»: территория в границах улицы Крупской — улицы Лукашевича — улицы Шаронова — улицы Перелета, прилегающая набережная реки Иртыш;

улица Мельничная: территория вдоль улицы Мельничной от улицы Талалихина до Русско-Полянского тракта;

улица Торговая и площадь С.М. Кирова: территория в границах улицы Бетховена — улицы Мельничной — улицы О. Кошевого — улицы Чухновского.

Ленинский административный округ

бульвар Ф. Крылова и площадь Серова — территория бульвара Ф. Крылова и площадь Серова;

улица Моторная: территория вдоль улицы Моторная, проспекта Сибирский, улицы Гашека;

сквер Ветеранов: территория сквера Ветеранов по улице Гуртьева.

Октябрьский административный округ

сквер по улице 6-я Шинная: территория сквера по улице 6-я Шинная;

сквер им. Панфилова: территория сквера им. Панфилова в границах улицы Панфилова —

улицы Бульварной;

сквер На Рабочих: территория сквера На Рабочих по улице 15-я Рабочая от улицы

Харьковской до улицы Кирова.

Советский административный округ

площадь Лицкевича: территория площади Лицкевича;

городской сквер «Старозагородная роща»: территория городского сквера «Старозагородная роща»;

сквер Дружбы Народов: территория сквера Дружбы Народов.

Центральный административный округ

Сквер по улице Булатова: территория сквера в границах улицы Герцена — улицы Булатова;

Соборная площадь: территория Соборной площади;

Городской сад: территория городского сада в границах улицы Броз Тито — проспекта К. Маркса — улицы Короленко — улицы Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU