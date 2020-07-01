2020-07-01T08:50:38+03:00
Общество

На омской границе за полгода задержали 25 тысяч единиц контрафакта «Adidas» и «Puma»

В основном это одежда известных брендов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Фото:Фото:Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На омской границе с Казахстаном за первое полугодие 2020 года таможня задержала 24 890 единиц контрафакта. Общая сумма ущерба из-за незаконного использования товарных знаков составила более 76 млн.рублей, сообщили служащим таможни владельцы брендов.

Также в пресс-службе Сибирского таможенного управления отметили, что речь идет преимущественно о спортивной одежде "Adidas", "ReeBok" и "Puma". Всего возбуждено 4 уголовных дела по факту незаконного использования товарных знаков известных брендов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24