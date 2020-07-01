На омской границе за полгода задержали 25 тысяч единиц контрафакта «Adidas» и «Puma»

1 Июль 2020 2020-07-01T08:50:38+03:00

В основном это одежда известных брендов

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На омской границе с Казахстаном за первое полугодие 2020 года таможня задержала 24 890 единиц контрафакта. Общая сумма ущерба из-за незаконного использования товарных знаков составила более 76 млн.рублей, сообщили служащим таможни владельцы брендов.

Также в пресс-службе Сибирского таможенного управления отметили, что речь идет преимущественно о спортивной одежде "Adidas", "ReeBok" и "Puma". Всего возбуждено 4 уголовных дела по факту незаконного использования товарных знаков известных брендов.

ИСТОЧНИК KP.RU