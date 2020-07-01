2020-07-01T08:15:19+03:00
Общество

В Омске водитель погиб, въехав в столб на Красном Пути

Пассажира доставили в больницу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Предполагают, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Фото:Предполагают, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Фото:Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ночью в Омске на ул. Красный путь произошло ДТП. Сообщение об этом поступило в 1:50 в ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель "Субару Легаси" не справился с управлением на мокрой дороге и в районе Дендропарка снес светофорный столб, а потом въехал в дерево.

В пресс-службе полиции уточнили, что 26-летний водитель погиб на месте, а 22-летний пассажир находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой окончательно установят причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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