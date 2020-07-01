В Омске водитель погиб, въехав в столб на Красном Пути
Пассажира доставили в больницу
Предполагают, что водитель не справился с управлением на мокрой дороге. Фото:Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ночью в Омске на ул. Красный путь произошло ДТП. Сообщение об этом поступило в 1:50 в ГИБДД. Предварительно установлено, что водитель "Субару Легаси" не справился с управлением на мокрой дороге и в районе Дендропарка снес светофорный столб, а потом въехал в дерево.
В пресс-службе полиции уточнили, что 26-летний водитель погиб на месте, а 22-летний пассажир находится в больнице. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой окончательно установят причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU