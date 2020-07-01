1 июля разыграют 15 тысяч подарков: Житель Черлака выиграл LADA Granta после голосования по поправкам

1 Июль 2020 2020-07-01T07:44:29+03:00

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Настоящая удача улыбнулась 36-летнему жителю Черлака Рамазу Процкому. Он 1 июля проголосовал по поправкам в Конституцию и принял участие в социальной акции «Мой регион». Признается: настроен был скептически и ни на что особо не рассчитывал. Каково же было его удивление, когда под защитным слоем сертификата он прочитал слова «Машина 4». Омич выиграла автомобиль LADA Granta 2020 года выпуска. Рамаз до сих пор не может поверить в свою удачу.

- Хочу сказать, что всё по-честному: пришёл, проголосовал, выиграл! Думал, что максимум кружку какую-нибудь выиграю. А тут автомобиль! Я счастлив! Когда стёр защитный слой на купоне, увидел надпись: «Автомобиль 4». Думал, что это какая-нибудь игрушка, а все в комиссии начали аплодировать и поздравлять, – рассказал счастливчик.

Отметим, что 1 июля последний день голосования по поправкам и последний день действия акции «Мой регион». Как рассказывают организаторы, сегодня омичи могут стать обладателями 15704 ценных подарков. По-прежнему можно получить 2 квартиры и еще один новенький автомобиль. Среди других подарков телевизоры, смартфоны, холодильники и другая дорогая бытовая техника. В акции могут участвовать лишь омичи с 18 лет. За подарки стоимостью выше 4 000 рублей придется заплатить 13% налога.

ИСТОЧНИК KP.RU