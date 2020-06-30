В Омске утонул скульптор Владимир Шамырдин - соавтор памятнику Жукову

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:43:38+03:00

О времени и месте прощания со скульптором сообщат позже. Фото: Фото: ВКонтакте

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Тело известного Омского скульптора, Владимира Шамардина, в Иртыше неподалеку от магазина "Оби" случайно нашли омичи. Экспертиза установила, что смерть не была насильственной.

Среди работ Шамардина в Омске установлены: памятник семье фронтовиков, памятник летчикам–выпускникам летно-технического училища им. А. В. Ляпидевского «Икар». Также он являлся автором нескольких мемориальных досок известных омичей, соавтором памятника маршалу Жукову.

В городе не нашлось родственников скульптора, его единственный сын постоянно живет в другом городе и не смог сразу забрать тело отца. Сейчас его похоронами занимается омское отделение Союза художников России. О дате и времени похорон художника сообщат дополнительно.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, проверка по факту смерти Шамардина продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU