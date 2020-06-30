2020-06-30T13:30:52+03:00
Происшествия

Омич убил сожительницу из-за постоянных сцен ревности

Он даже попытался скрыть улики и спрятать тело
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фото:Фото:Фото: Иван ВИСЛОВ
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Накануне в Тевризском районе Омской области местный пастух обнаружил тело женщины со множеством ножевых ранений у озера Черное. В ней он узнал жительницу соседнего села.

В ходе следствия установили, что погибшая находилась в гражданском браке с 18-летним молодым человеком из того же села. Они жили вместе некоторое время, и женщина постоянно ревновала молодого любовника, устраивала ему сцены.

По версии следователей, во время очередной ссоры, когда молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, он взял нож и нанес своей избраннице множественные смертельные ранения. После чего вывез тело к озеру на мотоцикле, а одежду и нож спрятал в доме.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета, в доме, где жила пара, проведен обыск. Нашли окровавленную одежду, вещественные следы и взяли пробы биологических материалов, которые отправят на экспертизу. Уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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